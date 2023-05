Expositie ‘Jij en ik’ met werk van leerlingen beeldende kunst

SNEEK- Leerlingen beeldende kunst van kunstencentrum Atrium sluiten het seizoen af met een grote expositie in Sneek. Van vrijdag 12 mei tot en met zaterdag 10 juni hangt en staat het Atrium vol met sculpturen, schilderijen en foto’s rond het thema ‘Jij en ik’. De expositie is op doordeweekse dagen gratis toegankelijk. Op de slotdag geven docenten een rondleiding langs de kunstwerken.

De expositie bevat een groot aantal werken van de leerlingen beeldhouwen, fotografie, tekenen en schilderen. Al jaren exposeren de cursusgroepen hun creaties in het kunstencentrum, maar niet eerder deden ze dat met elkaar en zo grootschalig. De expositie toont de uitwisseling van de verschillende beeldende kunsten bij kunstencentrum Atrium die met dezelfde grondprincipes werken, waaronder compositie, ritme en tussenruimte. De leerlingen krijgen les van Saskia Bruinsma (fotografie), Fimmy Kooijker (tekenen/schilderen), Bieke Huls (tekenen/schilderen), Amanda de Vries (schrijven) en Ruth Vulto Gaube (beeldhouwen).

Jij en ik

De leerlingen hebben het thema verschillend benaderd. De een op een concrete manier: de relatie tot elkaar, lichaamstaal en afstand. Wat gebeurt er in de ruimte tussen ‘jij en ik’? Anderen kozen voor een filosofische aanpak, waarbij het om de dialoog gaat. De bewustwording dat wij een ‘ik’ alleen doormiddel van de dialoog met alles wat ons omgeeft, kunnen beleven. “Als docent reik ik mogelijkheden aan, maar het is aan de leerling om er inhoud aan te geven”, zegt Ruth Vulto Gaube, initiatiefnemer van de expositie. “Zo ontstaat een band tussen jezelf en jouw kunstwerk. Er gebeurt iets onder je handen. Het ‘dode’ materiaal wordt een wezenachtig iets, een ‘jij’. Of is het misschien een ‘ik’? Wat de leerlingen hebben gemaakt is zoveel meer dan iets moois voor op de vensterbank of boven de salontafel. De werkstukken zijn een spiegel van onszelf.”

Openingstijden, rondleidingen

De werken zijn van vrijdag 12 mei tot en met zaterdag 10 juni te bewonderen, op doordeweekse dagen tijdens de openingstijden van het Atrium (9.00 – 17.00 uur). Het programma van de rondleidingen op 10 juni: