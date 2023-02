Expositie in Gorredijk met schilderijen van kunstenaar en oud-Sneker Christiaan Kuitwaard

GORREDIJK - In Alta Bosca Galerie in Gorredijk zijn van 4 tot 26 maart werken te zien van drie kunstenaars, waaronder oud-Sneker Christiaan Kuitwaard.

Christiaan Kuitwaard (Sneek 1965) transformeert de alledaagse werkelijkheid tot verstilde beelden met universele zeggingskracht. In zijn land-schappen spelen bos en zee de hoofdrol. Door de-tails weg te laten en terughoudend te zijn met kleur en toets is er niets wat zich opdringt. Het schilderij wordt een mentale ruimte, waarin de beschouwer zich vrij kan bewegen. De kleinere landschappen op paneel zijn buiten gemaakt, rechtstreeks naar de waarneming. Toch weet Kuitwaard ook in dit werk dezelfde sfeer van verstilling en tijdloosheid op te roepen.

Harm Jan Dunnink (Zwolle 1982) maakt foto’s en assemblages met een sterk autobiografische in-slag. Opgegroeid als boerenzoon in Rouveen sprak zijn keuze voor de beeldende kunst niet vanzelf. Zijn werk weerspiegelt de spanning tussen afkomst en identiteit. Nostalgie en vrijheidsdrang strijden om voorrang. De assemblages van onder andere oude meubels, deuren, kozijnen en wollen dekens zijn zo-wel uitnodigend als afwerend. Dunninks foto's tonen een vergelijkbare dualiteit. Vertrouwdheid en ver-vreemding wisselen elkaar af.

Het werk van Anne-Will Lufting (Emmen 1992) beweegt zich tussen schilderij en sculptuur. Na het plooien van zeildoek op een frame worden twee zorgvuldig gekozen kleuren aangebracht, die scherp van elkaar gescheiden zijn. De grilligheid van het doek betwist de perfectie van de kleurvlakken en om-gekeerd. In haar grote monochrome draperieën van kunstleer probeert Lufting de tegenstellingen juist op te heffen. Met deze recente doeken, die teruggaan op vroeger werk, wordt de grens tussen schilder- en beeldhouwkunst verder opgerekt.

Galerie Alta Bosca richt zich hoofdzakelijk (maar niet uitsluitend) op hedendaagse kunst uit Noord-Nederland. Exposanten worden geselecteerd op oorspronkelijkheid en artistieke kwaliteit. Galeriehouder Feico Hoekstra organiseert al ruim twintig jaar tentoonstellingen voor musea als de Fundatie in Zwolle, Beelden aan Zee in Den Haag, Museum MORE in Gorssel en Museum Belvédère in Heerenveen. Kijk voor meer informatie op www.feicohoekstra.nl.