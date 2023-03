Expositie “groeten uit Sneek” in Van der Valk Hotel Sneek

SNEEK - Kunstenaar Antonius uit Scharnegoutum exposeert vanaf begin maart de hele zomer door zijn kudde vrolijke kleurrijke , krachtige en soms schattige schilderijen van hooglanders in het Van der Valk Hotel in Sneek.

Antonius Schaap geboren Sneeker, woonachtig in het nabij gelegen Scharnegoutum, schildert vanuit zijn atelier op de pôle vrolijk bijna realistisch gekleurde dieren. Achter het kleurenpalet zit vaak een herkenbare emotie of een karakter verscholen.

Hij haalt zijn inspiratie hiervoor uit het dagelijkse leven. Voor deze expositie is hij op pad gegaan in het mooie Sneker Burgermeester Rasterhoffpark en met name om de kudde Schotse hooglanders die daar rond grazen. In samenwerking met het Van der Valk Hotel, gelegen in hetzelfde Burgermeester Rasterhoffpark, wordt vanaf begin maart de hele zomer door een collectie van deze vrolijk gekleurde hooglanders van Antonius op de eerste etage in de vergaderzalen getoond.

Deze exposite is dagelijks vrij toegankelijk te bezichtigen, mits de deuren van deze vergaderzalen geopend zijn. Van Der Valk is te vinden aan de Burgemeester Rasterhofflaan 1 in Sneek. Parkeren is gratis op het parkeerterrein van het hotel.

Ateljee Antonius

St. Martensdyk 17

8629RP Scharnegoutum

www.ateljeeantonius.nl