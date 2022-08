Expositie Gerrit Terpstra 69 (Friesland) in Galerie MUGA

HEERENVEEN - De expositie Gerrit Terpstra 69 start op zondag 14 Augustus vanaf 13.00 in Galerie MUGA in het museum Heerenveen.

Terpstra laat een overzicht zien vanaf 1969, het begin van zijn kunstenaarschap en zijn huidige reacties op het eigen werk vanaf 1969. Het resultaat zie je in de vorm van een soort laboratorium/werkplaats op deze tentoonstelling.

Tijdens de expositieperiode wordt de kunstenaar Gerrit Terpstra 69 en dat wordt gevierd met een bijzonder evenement. Op zaterdag 3 september om 15.00uur in de MUGA. Gastspreker is Bert Looper, oud-directeur van Tresoar.

Het begrip 'tijd' speelt een grote rol in het werk van Terpstra. Gedachten aan de gevolgen van een immer voortgaande tijd zijn van invloed op zijn werkwijze. De tijd die heelt en vernietigt, openbaart en verdoezelt, aantast en polijst, meetbaar en beleving is.

Het is de voelbare invloed van tijd op zowel de persoonlijke, als de algemene geschiedenis van mens en natuur die hem inspireert. Terpstra is onlangs gestart met een onderzoek naar zijn eigen vroegere werk.

Het onderzoek naar zijn vroege werk begint in 1969 met een nogal duister portret en de reacties daarop in het nu. Het gaat verder met surrealistisch werk in de jaren '70 en vandaar naar het project KAST in de jaren '80. Hoe een en ander zich zal ontwikkelen “sil de tiid ús leare”

Galerie MUGA bevind zich in het museum Heerenveen, gratis toegang.