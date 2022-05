Expositie Friese kunstenaars Tjeerd Landman en Martin Sijbesma bij Galerie Bax Kunst

SNEEK - Het voorjaar is losgebarsten. Zo ook bij Galerie Bax Kunst, waar Friese kunstenaars Tjeerd Landman en Martin Sijbesma onze eigen regio op eigenzinnige wijze tonen aan het publiek. Beide kunstenaars maakten speciaal voor de expositie nieuwe kunstwerken. De expositie wordt gecompleteerd met een heuse ‘Keramiekmarkt’, waarbij objecten worden getoond van Nederlandse bodem. Er is werk te zien van meer dan 50 keramisten.

Tjeerd Landman is geboren 4 januari 1959 te Leeuwarden. Wie het werk van deze beeldend kunstenaar bekijkt ontkomt niet aan de gedachte dat hij/zij wordt geraakt door het licht; het licht dat de voorwerpen een intimiteit, warmte en geborgenheid geeft. In zijn portretten komt dat sterk tot uiting. De werken tonen een duidelijk eigen ‘handschrift’.

Landman schildert gewone dagelijkse dingen en zijn werken zijn bovendien herkenbaar, maar juist de manier waarmee hij vorm geeft aan zijn verbeelding geven de kijkers het gevoel van sereniteit. De schilder neemt de kijker mee naar een andere werkelijkheid. Landschappen en zeegezichten stralen rust uit in zijn werk. Geen storm en woeste golven maar ingetogenheid en bovenal een spanningsvolle verwachting van iets dat nog moet komen. Een ingehouden stilte en rust.

Martin Sijbesma is geboren te Hartwerd (Fryslân) in 1968, woont en werkt momenteel in de voormalig gereformeerde kerk van het rustieke Kûbaard. De bewuste keuze om kunstschilder te worden kwam in 1986. Het was vooral de realistische schilderkunst die hem boeide, met name uit de 17e en 18e eeuw. Zijn werken hebben een warme, romantische en verstilde inslag door de kleur en compositie.

Door zijn liefde voor oldtimers zie je de laatste jaren steeds vaker klassieke auto’s in zijn schilderijen. Ook schildert hij graag interieurs, stillevens, veelal met antieke voorwerpen, groenten en fruit. "De geschiedenis van de schilderkunst leert mij dat het realisme nooit geheel is verdwenen, zelfs niet in de 21e eeuw. Deze kunstrichting is volgens mij een rode draad door de schilderkunst met diverse invalshoeken. Daarom is mijn uitgangspunt steeds de relatie tussen het eerder genoemde realisme en de hedendaagse tijd. Door de juiste combinatie van object en kleur wil ik rust uitbeelden en een sfeer van warmte, romantiek en nostalgie creëren." De schilderijen van Martin Sijbesma zijn klassiek vakwerk.

Keramiek

In de expositieruimte staat verder een zeer veelzijdig aanbod aan keramiek, in omvang meer dan 75 objecten. “Een buitenkans om een betaalbaar kunstwerk te scoren! Na aanschaf mogen de keramische objecten meteen worden meegenomen”, vertelt curator van de tentoonstelling Redmer Bax.