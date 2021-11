Expositie Doet Boersma & Ruth Vulto-Gaube bij Bax Kunst

SNEEK - Galerie Bax Kunst in Sneek heeft een tentoonstelling in de eigen Galerie en het Kunstencentrum Atrium samengesteld, waarin een unieke samenwerking en combinatie gezocht is tussen beeldhouwster Ruth Vulto Gaube en schilderes Doet Boersma, zodat er een veelzijdige tentoonstelling te zien is.

Fertile Soil

Doet Boersma laat de processen in de natuur zien, zoals zaaien, wortelen en de invloed van licht en water. De thematische nadruk ligt op de bodem, waarin allerlei processen zich afspelen die noodzakelijk zijn voor alle soorten groei. De urgentie van het onderwerp maakt het werk van Doet Boersma eigenzinniger dan ooit: sterk van beweging, kleurrijk of juist monochroom en vaak abstracter qua verschijningsvorm.

In haar nieuwste werk poogt Doet in haar schilderijen het “onzichtbare” zichtbaar te maken, zoals de grote metamorfoses in de natuur van seizoenen, kleuren, zaden, groei, wortels en vruchtbare aarde.

De start van het schilderij begint vaak met afdrukken van ‘echte’ planten. Soms zijn het duidelijke vormen die verschijnen in de verf, soms zijn het vage indrukken, maar altijd maken ze deel uit van het schilderij. Op deze manier vormen planten letterlijk en figuurlijk een belangrijk onderdeel van haar werk.

Zichtbare klanken

De beelden van Ruth Vulto Gaube openen een andere dimensie van onze natuurlijke belevingswereld. Zij maakt klanken zichtbaar en tastbaar door ze naar hout, steen en brons te vertalen. Voor haar is dit een verdichtingsproces waarin muzikale thema’s in een driedimensionale vorm verschijnen.

Vijfentwintig jaar geleden verruilde beeldhouwer Ruth Vulto Gaube haar leven in het bruisende hart van Berlijn met een idyllisch plekje in het weidse Friese landschap. Hier vindt zij de concentratie en de puurheid die in haar kernachtige beelden te beleven zijn.

Het atelier van Ruth Vulto Gaube in Workum sinds jaren een ontmoetingsplek voor kunst-geïnteresseerden, waar, onder haar begeleiding, beelden van hoge kwaliteit ontstaan en gesprekken over kunst en cultuur gehouden worden.

Juist het vakmanschap van beide ervaren kunstenaressen maakt het tot een tentoonstelling waarin de kijker prachtige kunst kan beleven en geïnspireerd kan raken.

De expositie bezoeken

Naast online is Galerie Bax Kunst te bezoeken op de vaste openingstijden. ‘Wij volgen hierbij alle mogelijke aanwijzingen van het RIVM, en de geldende maatregelen.’ Aldus curator Redmer Bax. Hij besluit: ‘Ook de thuiszitters willen wij bedienen met deze expositie van hoge kwaliteit. En dat doen wij naast in de Galerie ook online via een virtuele tour en onze website.’ De expositie is dus te allen tijde op de website www.baxkunst.nl en op Youtube te bekijken. Aankopen kunnen online verzorgd worden, net als proefplaatsingen. Neem hiervoor contact op met de Galerie.

De expositie duurt tot en met 15 januari 2022.