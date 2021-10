Expositie brons van Evert van Hemert en schilderijen van Janey Robertson

Evert van Hemert



Evert van Hemert (1952) is een autodidact. Van hem staan beelden in iedere elfsteden stad, in Sneek torent ze boven de Prins Hendrikkade uit. Evert’s werk is voornamelijk figuratief. Hij houdt van weelderige vormen met een erotische uitstraling. Zowel vrouwen als dieren, vooral paarden, behoren tot zijn onderwerpen.



De beelden van Evert van Hemert hebben iets feestelijks, zijn figuren vieren het leven uitbundig. Weelderige nimfen, trotse paarden en krachtige stieren spelen een dartel spel, waarin gespot wordt met evenwicht en zwaartekracht. Kenmerkend voor het werk van Evert van Hemert zijn de tegenstellingen. Hij voert afwisselend statige slanke dames, al dan niet te paard of ander dier gezeten, of vrouwen met voluptueuze rondingen en piepkleine borstjes ten tonele.



Zijn bronzen beelden maakt hij zelf, vanaf het eerste wasmodel tot en met het gieten en patineren. Het werk van Van Hemert wordt geëxposeerd in binnen- en buitenland.

De kunstenaar is onder meer werkzaam geweest in Haarlem, Griekenland, New Orleans en heeft zich daarna gevestigd in het Friese Kolderwolde.



Janey Robertson

Voor deze kunstenares is het haar solo debuut. Janey is opgegroeid in Schotland maar al jaren woonachtig in het Friese Elahuizen. Janey is in 2020 afgestudeerd aan de Klassiek Academie voor beeldende kunst in Groningen. Voor haar afstudeer project ontving ze Prix de Norvège, een prijs die elk jaar wordt uitgereikt aan twee alumni, door de entrepreneur Egbert Pijfers , een Fries die in Noorwegen woont. Door haar onderwerpen meerdere malen te bezoeken en meerdere schetsen te maken in houtskool of aquarel legde ze de verschillende licht invallen vast. Het eindresultaat in olieverf of aquarel toont de diepte en complexiteit die een dergelijke industriële omgeving bezit maar niet direct zichtbaar is. Naast deze industriële werk schildert Janey graag portretten en landschappen.

In corona tijd heeft ze haar ook bezig gehouden met wat ingetogen werk van stillevens. In al haar werk spelen licht en schaduw een grote rol. Speciaal voor de expositie in Sneek is er allerlei nieuw werk gemaakt.



De expositie bezoeken

Zaterdag 2 oktober werd de expositie online geopend. Naast online is Galerie Bax Kunst te bezoeken op de vaste openingstijden. ‘Wij volgen hierbij alle mogelijke aanwijzingen van het RIVM, en de geldende maatregelen. Daarnaast maken onze vertrouwde openingstijden het juist goed mogelijk om alle doelgroepen van dienst te zijn. ‘s Ochtends op afspraak, ‘s Middags open voor publiek.’ Aldus curator Redmer Bax. Hij besluit: ‘Ook de thuiszitters willen wij bedienen met deze expositie van hoge kwaliteit. En dat doen wij naast in de Galerie ook online via een virtuele tour en onze website.’

De expositie is dus te allen tijde op de website www.baxkunst.nl en op Youtube te bekijken. Aankopen kunnen online verzorgd worden, net als proefplaatsingen. Neem hiervoor contact op met de Galerie.

De expositie duurt tot en met 13 november 2021.