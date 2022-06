Expositie ‘Altered Books’, creatief met oude boeken, in Bibliotheek Wommels

WOMMELS- Van vrijdag 1 juli t/m woensdag 31 augustus exposeert Boukje Oosterhof-Houtsma een deel van haar getransformeerde boeken en Mixed Media kunstwerken in de Bibliotheek in Wommels.

Zes jaar geleden maakt ze kennis met Mixed Media, een creatieve kunstvorm waarbij alles mag en kan en ze was meteen verkocht. Werken met verschillende materialen in laagjes en vanuit intuïtie, het hoofd leeg maken en de eigen creativiteit ontdekken. Boukje heeft zich het Mixed Media helemaal eigen gemaakt. Ze beplakt en beschilderd inmiddels kleurrijke canvassen maar bewerkt ook oude linnen boeken tot ware kunst objecten (Altered Books).

Nieuwe kunstvorm

Het maken van Altered Books is een vrij nieuwe kunstvorm die via het internet is komen overwaaien vanuit de VS. De betekenis is letterlijk een ‘vermaakt ‘of ‘veranderd‘ boek. De gebruikte boeken zijn oud (vintage) en komen uit de nalatenschap van haar ouders: Jouke en Margje Houtsma van de Griene Leane Easterein en later de Koarte Baan in Wommels.

Boukje: ‘Persoonlijk vind ik het erg bijzonder dat ik ze een tweede leven heb gegeven. Vaak verwerk ik er ook oude spullen ‘van thuis’ in zoals knopen, kant of muziekpapier etc. wat het extra leuk maakt. Ieder boek heeft zijn eigen karakter en bevat ongeveer 10-13 kunstwerkjes en vaak voeg ik wat verrassingen en/of wat humor toe’.

Ben je nieuwsgierig? Kom dan langs deze zomermaanden om dit unieke werk te bewonderen.