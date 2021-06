Expositie Alle Hosper in Hermestsjerke van Uitwellingerga

UITWELLINGERGA- Alle Hosper uit Broek is een veelzijdig man. Zijn hobby’s zijn uitgegroeid tot een uitgebreide en afwisselende collectie van schilderijen, tekeningen met pen, potlood en krijt. Ook maakte hij keramiek, zoals vazen, borden, voorraadpotten en zelfs kleine kastelen.

Tijdens Tsjerkepaad is werk van Alle Hosper te zien in de Hermestsjerke van Uitwellingerga. Daarnaast maakt en bespeelt hij diverse instrumenten, van draailier tot een tot orgel omgebouwde piano. Alle vindt het leuk om over zijn werk te vertellen en ook om het orgel van de Hermestsjerke te bespelen.

Verder is er in de kerk een plek ingericht voor Janny de Jong en Ella Wind met Driuwhout uit Noorwegen. Mooie creaties van hout, puur en beschilderd.

Start Tsjerkepaad: vanaf 3 juli, iedere zaterdagmiddag.

Bron: www.topentwelonline.nl