Exporteren? Hulp is onderweg

LEEUWARDEN- Bedrijven, die graag hun producten in het buitenland willen verkopen en daar bij geholpen willen worden, kunnen bij de provincie Fryslân aankloppen. De provincie steunt het aannemen van een medewerker die zich volledig kan richten op de export. Voor zo'n 50 Friese bedrijven is 5000 tot 10.000 euro loonkostensubsidie per bedrijf beschikbaar. De subsidie kan vanaf 4 april aangevraagd worden.

Het bedrijf Deepgrooves, opgericht door Chris Roorda, is gevestigd in de voormalige gevangenis in Leeuwarden, genaamd Blokhuispoort. Chris Roorda is een gepassioneerde vinylverzamelaar, DJ, muziekliefhebber en eigenaar van de al lang gevestigde Deeptrax Records winkel en label. Deepgrooves heeft een duidelijke visie op hoe het uitbrengen van je muziek op vinyl anders moet. Chris gebruikte eerder de subsidie om exportmedewerkers aan te stellen: “Door de contacten met het buitenland boor je nieuwe netwerken en mogelijkheden aan voor extra importkansen. De subsidies voor deze medewerkers kun je goed gebruiken voor extra tijd, integratie en opleiding van de nieuwe exportmedewerker.”

Export goed voor de Friese economie

Internationaal ondernemen is goed voor de economische groei in Fryslân. Daarnaast zijn exporterende bedrijven belangrijk voor een stabielere economie, zeker in tijden van crisis. Ter stimulering van de exportactiviteiten is in 2015 het Aanvalsplan Internationaal Ondernemen opgesteld. De subsidie Internationaal Ondernemen kwam daar onder andere uit voort.

Toename Friese export

Uit onderzoek van kennisbedrijf KplusV en adviesbureau E&E blijkt dat de Friese export het exportvolume de afgelopen jaren is gestegen. De eerdere subsidies zijn door ondernemers en stakeholders als positief ervaren. Er is behoefte aan een regeling die het in dienst nemen van een exportmedewerker financieel ondersteunt. De gewijzigde subsidie sluit daarmee aan bij de wensen van het bedrijfsleven.

Contact

Kijk voor meer informatie op de pagina Subsidies. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Subsidies via 058 292 59 25 of mail naar provincie@fryslan.frl.