Expert Sneek presenteert duurzame warmte

SNEEK- Op woensdag 15 februari opent in Sneek de nieuwe Wellheat Shop waarmee infraroodverwarming breed wordt gepresenteerd. In de winkel van Expert Silvius is ruimte gemaakt om het verduurzamen van je huis permanent onder de aandacht te brengen. Want wie minder gas wil verbruiken of zelfs gasloos wil wonen, ontkomt niet aan gasloze infraroodverwarming. Nico Silvius: “Met onze Wellheat Shop laten we de mogelijkheden van infraroodverwarming zien maar ook vooral beleven.”

Infraroodverwarming

Met de instabiele en torenhoge gasprijzen is het voor vrijwel iedereen zaak om na te denken over kostenreductie én kostenbeheersing. Infraroodverwarming is een snelle en efficiënte manier om je energienota te verlagen. En omdat deze stekkerproducten een mooie aanvulling zijn op het bekende aanbod van Expert, biedt Silvius in Sneek in de nieuwe shop-in-shop een breed assortiment – louter kwalitatieve - infraroodproducten aan. Van ronde en rechthoekige metaalpanelen en spiegels tot krijtborden, glaspanelen, fotopanelen en verplaatsbare zuilen en torens. Te veel om op te noemen. Infraroodverwarming als een bereikbaar en betaalbaar alternatief voor gasverwarming. “De gestegen gasrekening is voor veel mensen een trigger om over te stappen naar een alternatief. Doordat je met infrarood de warmte in je huis goed en decentraal kunt sturen, kun je je energienota ook beter sturen”.

Advies product

De medewerkers van Expert in Sneek hebben allemaal een intensieve training gevolgd in het Wellheat Infrarood Experience Home in Drachten. Nico Silvius: “Infrarood is – zoals wij dat zeggen – een advies product. Net als bij de introductie van de smartphone en de computer heeft infraroodverwarming uitleg nodig. Hoeveel panelen heb ik in huis nodig? Welk vermogen is in welke ruimte relevant? Waar moeten ze staan of hangen? Wat is het verbruik? Welke producten passen bij mijn persoonlijke situatie? Door de training en opleiding weten onze medewerkers van de hoed en de rand en kunnen onze klanten daarmee een passend advies geven.” Hij vervolgt: “Verwarming is een primaire levensbehoefte. Om de eerste overstap van traditionele centrale verwarming naar eigentijdse infraroodverwarming te kunnen maken, hebben klanten recht op een vakkundig advies. Alhoewel de techniek van infraroodverwarming beslist niet nieuw is en in landen als Oostenrijk, Zwitserland, Zweden en Noorwegen al heel lang wordt toegepast, is het voor de toepassing in Nederlandse huishoudens nog wel betrekkelijk nieuw. Door gebruik te maken van onze kennis kunnen we klanten bij de hand nemen en zo begeleiden naar de verduurzaming van hun woning. De aankoop van infraroodproducten is één ding. Door over te stappen op deze hedendaagse vorm van verwarming, is de overstap naar inductie koken of een Quooker maar een hele kleine. In onze winkel vertellen we je hier heel graag meer over”.