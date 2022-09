Expeditie Sterke Yerke in Fries Scheepvaart Museum Sneek

SNEEK- Beleef de nieuwe familietentoonstelling in het Fries Scheepvaart Museum. Op 24 en 25 september gratis entree.

Op zaterdag 24 september en zondag 25 september is Expeditie Sterke Yerke voor het eerst te zien. Het hele weekend is de entree voor het museum gratis. Ook zal het echte vlot Sterke Yerke IV afgemeerd liggen aan de Bothniakade. Je kunt het vlot bekijken en de bemanning geeft je een rondleiding.

Familietentoonstelling

In het museum kun je natuurlijk de familietentoonstelling bekijken en beleven, maar je kunt ook een mini-vlotje bouwen of een klein kunstwerkje maken van restafval. Bovendien staat er een shredder die je oude plastic vermaalt, dat je vervolgens kunt omsmelten in een nieuw product.

Pier de Plasticjutter

Pier de Plasticjutter vertelt zijn verhaal en moedigt je aan mee te helpen. En wil je meteen zelf iets doen om het verschil te maken, geef je dan op voor een van de SUP-clinics die SUPclean-up organiseert op 24 september om de grachten van Sneek schoon te maken.

Ontdek de historie van het vlot Sterke Yerke, en verdiep je in de plastic soup. Met in het openingsweekend heel veel extra activiteiten zoals:

- SUPclinics van SUPclean-up

- mini vlotjes bouwen en kunstwerkjes maken van afval

- plastic vermalen en er iets nieuws van maken

- luisteren naar het verhaal van Pier de Plasticjutter