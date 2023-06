Expeditie door de toekomst 9 september 2023

LEEUWARDEN- Over iets minder dan 3 maanden gaat het evenement ‘Expeditie door de toekomst’ van start. Op 9 september opent de Energiecampus Leeuwarden van 12.00u tot 20.30u haar deuren voor bezoekers van jong tot oud. Tijdens dit gratis event kunnen de bezoekers kennismaken met de wereld van duurzaamheid en het toekomstige energielandschap. Het terrein van de Energiecampus Leeuwarden zal die dag bestaan uit verschillende themapleinen waar bezoekers het toekomstige energielandschap kunnen beleven, ervaren en bekijken. Er worden die dag ook diverse lezingen gegeven over o.a. nieuwe gassoorten, circulair bouwen en duurzame voeding.

Het evenement wordt georganiseerd door Ekwadraat om mensen kennis te laten maken met de ontwikkelingen, nieuwe technieken en andere mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Daarnaast wordt het creëren van bewustwording gezien als een belangrijk aspect. Samen zullen we de energietransitie moeten versnellen om ervoor te zorgen dat de generaties na ons ook een toekomst hebben.

Samenwerking met Firda

Vanaf de Energiecampus Leeuwarden kijk je uit op één van de Firda locaties, voorheen ROC Friese Poort. Tijdens het event is er een wandelroute die bezoekers meeneemt richting het schoolplein van Firda. Op dit plein wordt ingezoomd op de rol die duurzaamheid speelt binnen het onderwijs en de opleidingen van de locatie.

Daarnaast is er van alles te zien op het gebied van duurzaam wonen. Zo staat er een tiny house, vind je er een miniwindmolen voor in je achtertuin en ook de welbekende ark, die voorheen in de binnenstad lag, ligt daar aangemeerd. De ark wordt momenteel door studenten circulair omgebouwd tot studentenhuisvesting.

Lezingen in het Energie Kenniscentrum Leeuwarden

In het Energie Kenniscentrum Leeuwarden worden lezingen georganiseerd. De lezingen zijn gratis bij te wonen, maar reserveren is wel noodzakelijk. Op het programma staan o.a. Jörg Gigler van TKI nieuw gas met een lezing over nieuwe gassoorten en Douwe Jan Boersma van Opnieuw die vertelt over duurzame en circulaire interieurs. Overige sprekers en de inschrijfmogelijkheid zullen in de aanloop naar het evenement bekend worden gemaakt.

Opladen in de Voedingsoase

Tijdens het event kun je op het horecaplein (de Voedingsoase) kennismaken met lekkere en duurzame maaltijden van Bowls ‘n Rolls. Er is genoeg ruimte op de circulaire picknickbanken om te genieten van een hapje en een drankje en om op te laden voor het vervolg van de Experience route.

De Experience route

Om bezoekers het energielandschap van de toekomst optimaal te kunnen laten ervaren, zijn er op de verschillende themapleinen activiteiten te doen voor bezoekers. Boven op de voormalig vuilstort Schenkenschans bevindt zich het AR uitzichtpunt. Hier kunnen bezoekers letterlijk een blik op de toekomst werpen en ontdekken hoe de Energiecampus Leeuwarden er in de komende jaren uit zal komen te zien. Op het AI-terras kun je zelf een duurzame wereld creëren en vragen laten beantwoorden over de duurzame toekomst. In de Ervaringsvallei laten diverse partijen bezoekers kennismaken met duurzame technieken, voertuigen en services die nu én in de toekomst een rol spelen in het energielandschap.

Ga voor meer informatie naar www.expeditiedoordetoekomst.nl