Exmorra maakt zich weer op voor een zomer vol kunst

EXMORRA- Het bijna geheel nieuwe team van ‘Beleef Exmorra’, kan u met trots melden dat ze 20 kunstenaars bereid hebben gevonden hun mooiste werken te exposeren in de tuinen van Exmorra. De expositie ‘Kunst in de Tuinen 2022’ met unieke kunstwerken is van zaterdag 28 mei tot vrijdag 5 augustus vrij te bezichtigen en staan gewoon in de buitenlucht op de wandelroute ' It Eksmoarster Rûntsje.'

De deelnemende kunstenaars komen uit heel Nederland en beeldhouwen, siersmeden en diverse soorten glaskunst zijn enkele technieken, waar meteen uit af te leiden is, dat er verschillende materialen of combinaties worden gebruikt. Soms groot en soms klein, figuratief of abstract, er is voor ieder wat wils. Ook de kinderen uit Exmorra hebben niet stil gezeten. Zij zijn met het thema ‘Vang de Wind’ aan de slag gegaan en hebben de mooiste kunstwerken gemaakt. Wonderlijk en verrassend hoe creatief ze zijn en hun ideeën vormgeven.

Iedereen is van harte welkom tijdens de opening op zaterdag 28 mei om 11.00 uur in de Johannes de Doperkerk te Exmorra. De expositie loopt tot vrijdag 5 augustus en is vrij te bezoeken. Meer info: www.BeleefExmorra.nl