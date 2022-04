Excursie zonnepanelen voor Elektrotechniek van de Friese Poort

Louis van der Veen, coördinator zonnepanelen bij Mensonides, heeft uitleg gegeven over de zonnepanelen en overige materialen die gebruikt worden. Arno de Vries, zonnepanelen monteur, heeft in de praktijk bij een zonnepanelen project uitleg gegeven over de zonnepanelen installatie.

Naar Portugal

Binnenkort vertrekken de studenten voor 2 weken naar het Portugese eiland de Azoren om zonnepanelen te installeren op een ECO-Cube huisje. Stage in het buitenland ROC de Friese Poort stimuleert studenten om een buitenlandse stage te doen. Steeds meer mbo-studenten gaan dan ook naar het buitenland voor een stage. Echter is dit bij niveau 2 en 3 minder vanzelfsprekend.

Om juist bij deze studenten een buitenlandse stage te stimuleren is de Friese Poort een aantal jaren geleden het project ECO-Cube gestart. Hierbij krijgen de studenten de kans om onder begeleiding een stage in het buitenland te doen. Project: ECO-Cube huisjes De ECOkubus maakt deel uit van een internationaal project, waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van energiezuinig bouwen het doel is.

Monitoren van de energiehuishouding

De ECOkubus is een woonunit gericht op het monitoren van de energiehuishouding. In dit project werken studenten van verschillende opleidingen, zoals bouw en elektrotechniek met elkaar samen. Het doel is om een de ECO-Cube steeds verder uit te breiden en helemaal zelfvoorzienend te maken.

Tijdens het project draaien de studenten ook mee in de techniek lessen op een school op de Azoren Zonnepanelen de volgende stap De ECO-Cube op de Azoren is een aantal jaar geleden gebouwd en in 2019 is het door studenten van de Friese Poort reeds voorzien van een domoticasysteem.

“Het installeren van een zonnepanelen is de volgende stap naar een zelfvoorzienende ECO-Cube woonunit. Er wordt door de studenten een compleet zonnepanelen systeem geplaatst in combinatie met Micro-Omvormers van Enphase”, aldus techniekdocent Hans de Boer.

Tijdens de excursie hebben medewerkers van Mensonides de studenten al vast wat wegwijs gemaakt in de wereld van zonnepanelen. Een leuke leerzame ochtend!

Senna Breed