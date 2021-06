Excursie-aanbod It Fryske Gea staat online

OLTERTERP - Ga mee op excursie door de Friese natuur. Van midden in het bos tot op het water! Vanaf donderdag 1 juli kunnen natuurliefhebbers weer op pad met een natuurgids in It Fryske Gea en vanaf vandaag staat het excursie-aanbod online. De natuurorganisatie organiseert voor zowel jong als oud zomerse excursies. Voor de excursies geldt een beperkte deelname, dus boek snel op www.itfryskegea.nl/activiteiten