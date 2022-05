Examens voortgezet onderwijs van start

Vanmorgen konden de havisten aan de bak met het examen Duits en voor vwo het vak muziek. Vanmiddag buigen de leerlingen van het vmbo zich over Nederlands en biologie.

De examenuitslag 2021-2022 is voor de meeste leerlingen op donderdag 9 juni 2022 bekend. Op 9 juni 2022 wordt de normering voor de centrale examens die de leerling in mei maakt (het eerste tijdvak) bekendgemaakt. Nadat de normering bekend is, zullen de docenten de cijfers berekenen en kijken of je geslaagd bent of niet.

Bij RSG Magister Alvinus aan de Almastraat in Sneek staat in de tuin een grote banner die de leerklingen nog even een hart onder de riem steekt.