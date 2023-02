Ewart Ottema houdt ONS Sneek in de race

“Oh’s en ah’s"

Bij de oranjehemden keerde aanvoerder Joran Swart die deze week zijn verbintenis met ONS Sneek verlengde, terug in de basis en die zorgde evenals PKC ’83 niet voor een begin waarvan de vonken afspatten, en ook bij de eerste speldenprikken van resp. Davy Wilkens en de al genoemde Ottema klonken de “oh’s en ah’s” niet over De Kring. Pas na een dik kwartier toen na voorbereidende werk van Nordin Tahbou bij een inzet van Ottema met een blok een doelgerichte actie werd voorkomen, hoorde men de eerste van die geluiden, waarna het volume na een minuut of twintig bij een kopbal van Simon Schreiber iets verder werd opgeschroefd.



Nul-één

Schreiber’s actie werd even later door Tahboun gekopieerd, waarna bij een poging van Swart de vraag rees of de bal de doellijn via de onderkant van de lat niet was gepasseerd. De man in het zwart dacht van niet, al had doellijntechnologie hem wellicht op andere gedachten gebracht. Hoe het ook zij, het bleef bij nul-nul maar dat zou niet lang duren. Kort daarop leverde Nick Kleen namelijk de bal op een presenteerblaadje af bij Ottema en die had vervolgens weinig moeite om doelman Ben Meedendorp te passeren (0-1). Daar zou het tot de thee bij blijven, al zorgde Kevin Bakels met een “aanslag” op de naar Zeerobben vertrekkende Patrick van der Veen nog wel voor wat “oh’s en ah’s”.



Pijn

Na rust doemde het doemscenario van een week eerder toen ONS Sneek onnodig punten liet liggen, weer op, want ook gistermiddag kwam de tegenstander halverwege het tweede bedrijf op gelijke hoogte en dreigde opnieuw puntverlies. Deze keer luisterde de doelpuntenmaker naar de naam Rob Schokker die ONS Sneek als speler van Buitenpost ook al eens een keer pijn had gedaan. Dat leek PKC ‘83 ook nu te gaan doen, ook al omdat ONS Sneek na de wisseling van speelhelft voor minder "oh’s en ah’s” wist te zorgen dan in de eerste helft.



Dat laatste lukt PKC’83 overigens ook niet en zo leek de wedstrijd evenals die tegen Hoogezand op 1-1 uit te draaien en daarmee zou de rol van ONS Sneek als het om het eremetaal gaat, wel zo goed als uitgespeeld kunnen bestempelen. De brigade van trainer Arnoud Koster bleek in Groningen echter nog niet uitgespeeld, want nadat Ottema doelman Meedendorp tot een ultieme redding dwong en vlak voor tijd met een schuiver de de paal raakte, besliste de Sneker aanvalsleider in de derde minuut van de toegevoegde tijd met zijn twaalfde van het seizoen de pot alsnog in Sneker voordeel (1-2) en daarmee is de rol van ONS Sneek dat komende zaterdag als gastheer van runner up Oranje Nassau Groningen fungeert, in de strijd om het blinkende spul dus nog niet een kwestie van over en uit.

P.K.C. ’83 - O.N.S. Sneek 1-2 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Ewart Ottema (34.), 1-1 Rob Schokker (68.), 1-2 Ottema (90.+3)

Scheidsrechter: S.D. Tyler

Gele kaart: Kevin Bakels (PKC ’83), Joran Swart (ONS Sneek)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Rik Koelewijn, Joran Swart, Patrick van der Veen, Geoffrey Eekhof, Wesley Tankink, Stefan Westra, Mark Westra, Nordin Tahboun, Ewart Ottema en Nick Kleen (46. Delachance Sabuni)

Bron: https://pengel.weebly.com