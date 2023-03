Everything Everywhere All at Once van Dan Kwan en Daniel Scheinert in Filmhuis Sneek

SNEEK- Filmhuis Sneek vertoont dinsdag 21 maart de met elf Oscars genomineerde film Everything Everywhere All at Once van Dan Kwan en Daniel Scheinert.

Evelyn heeft samen met haar man een onsuccesvolle wasserette, een rebellerende dochter en een belastingaangifte die maar niet lijkt te eindigen. Exact op het moment dat het allemaal te veel wordt, verscheurt het universum in een oneindig aantal universums en is Evelyn niet langer alleen een wasserettehouder, maar ook internationaal bekende filmster, kungfu-meester, chef-kok of misschien de held die iedereen al die tijd nodig had.

Everything Everywhere All at Once is een komedie en een familieverhaal. Daarnaast bevat het een heel aantal verwijzingen naar andere films, voor wie daar goed in is. Het is weliswaar een komedie, maar met personages die echt karakter hebben. De relatie tussen Evelyn en haar man verloopt stroef, en ook de banden met andere familieleden houdt ze gaandeweg tegen het licht, de verhouding met haar lesbische dochter is bijvoorbeeld een zoektocht.

Everything Everywhere All at Once is ook een integer verhaal over een moeder-dochterrelatie waarbij de culturele context een belangrijke rol speelt.