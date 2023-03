Event RC 4x4 Parcours rijden in Modelspoor Museum

SNEEK - In het laatste weekend van maart organiseert het Modelspoor Museum weer een bijzondere activiteit. Met RC 4x4 bestuurbare modelauto’s op de schaal van 1:18. Je kunt nu proberen om je eigen parcours talent te tonen. Dit in samenwerking met RC 4x4 Club uit Harlingen.

De RC 4x4 modellen zijn populair geworden omdat het een parcours auto is die bijzonder goed bestuurbaar is. Inmiddels is de RC 4x4 zeer uitgebreid en worden nationaal ook parcours races georganiseerd. Er zijn verschillende modellen waarmee je kunt rijden in het museum op twee verschillende parcours banen.



Het event is op zaterdag 25 maart van 10.30 uur tot 17.00 uur en zondag 26 maart van 13.00 tot 17.00 uur. U hoeft niet te reserveren. Voor meer informatie over openingstijden en toegangsprijzen, zie www.modelspoormuseum.nl