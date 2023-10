Evensong door het Martini Jongens Koor Sneek in de Sint Martinuskerk

SNEEK-Zondag 29 oktober Evensong door het Martini Jongens Koor Sneek. Het is een verrassende muziek en inspirerende woorden bij de Evensong in de Sint Martinus a/d Singel

Een Choral Evensong is een muzikale viering aan het eind van de dag, afkomstig uit de Anglicaanse traditie. De Sint Martinuskerk van Sneek met haar serene sfeer en uitstekende akoestiek is een ideale omgeving voor deze vorm van muzikale bezinning. In de Choral Evensong van zondag 29 oktober a.s. worden werken gezongen van onder andere Alfonso Ferrabosco, William Byrd, Orlando Gibbons en Robert White.

De Evensong staat onder leiding van Gerard van Beijeren en het orgel wordt bespeeld door Bob van der Linde. Liturg is pastoor Peter van der Weide.

De Evensong begint om 16.00 uur. De toegang is vrij. Na afloop wordt via een deurcollecte een vrije gift gevraagd voor dekking van de kosten.