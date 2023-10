Evenementen in Súdwest-Fryslân: Wat vind jij ervan?

SNEEK- Oproep van de gemeente Súdwest-Fryslân: Ben jij inwoner van Súdwest-Fryslân? Dan zijn we benieuwd naar jouw mening over de evenementen in onze gemeente. Help jij ons mee?

Doe mee en geef jouw mening

We kennen een enorm gevarieerd aanbod aan evenementen en festivals, van grote evenementen tot kleine dorpsfeesten. Ze bepalen voor een belangrijk deel de levendigheid en sfeer in stad en dorp.

Ze maken onze gemeente bruisend en aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te verblijven. Maar het betekent niet dat meer altijd beter is. Bovendien moet het er ook een balans zijn in het soort evenementen.

Daar komt bij dat de evenementensector een flinke klap heeft gehad de afgelopen jaren.

Corona-impact (COVID19), (landelijke) regelgeving, milieueisen en vrijwilligerstekorten hebben een groeiende invloed op evenementen.

Wij hebben Bureau Respons gevraagd ons te helpen bij het opstellen van een strategische evenementenvisie en uitvoeringsagenda voor de komende jaren. Het bureau onderzoekt wat goed gaat, wat beter kan en hoe we dat gaan aanpakken? Daarover gaat de visie.

Het maken van zo’n visie is niet iets wat van achter het bureau gedaan kan worden. Daarvoor moeten we in gesprek met inwoners, evenementenorganisatoren en vele andere belanghebbenden. Evenementen worden ten slotte georganiseerd om ons te vermaken en/of een bijdrage te leveren aan de leefomgeving.

Daarom willen we jou een aantal vragen stellen over evenementen in Súdwest-Fryslân. Vragen als ‘wat voor soort evenementen vind jij passen bij deze omgeving?’ en ‘wat vind je op dit moment goed aan de evenementen in Súdwest-Fryslân en wat moet absoluut beter?’.