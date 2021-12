Evenement ‘Mar-athon rond Sneek en Meer’ overgenomen door Sportorganisatie Le Champion

SNEEK- Op de Waterpoort van Sneek is vanmiddag het overnamecontract van het evenement ‘Mar-athon rond Sneek en Meer’ ondertekend door Syb van der Ploeg en voorzitter Ruud van der Velde van Le Champion. Dat gebeurde in aanwezigheid van wethouder Bauke Dam van de gemeente Súdwest-Fryslân en de verzamelde pers. Het hardloop- en wandelevenement wordt door Sportorganisatie Le Champion op zaterdag 25 juni 2022 georganiseerd. Dinsdag 21 december op de kortste dag van het jaar, start de voorinschrijving van de zesde editie.

Syb van der Ploeg over de reden waarom hij en zijn businesspartner John Sloot de organisatie van de ‘Mar-athon Sneek en Meer’ overdragen aan Le Champion.

“Wij wilden graag dat de Mar-athon doorgaat omdat het simpelweg een mooi evenement voor Sneek is. Wij zijn er in de loop van de tijd, na vijf keer het evenement te hebben georganiseerd, wel achter dat het festijn nog moet groeien. Maar wij zaten qua tijd en organisatie wel een beetje tot ons plafond om dat allemaal te realiseren. We hebben vervolgens om een grote partij gezocht die grote evenementen organiseert en kwamen uit bij Le Champion. Ze zijn een organisatie, die toonaangevende en onderscheidende sportevenementen op het gebied van fietsen, hardlopen en wandelen organiseert”, vertelt Van der Ploeg voorafgaand aan de overdracht op de Waterpoort.

Syb van der Ploeg blijft wel betrokken bij het evenement. Hij is verantwoordelijk voor het muziekspektakel dat wordt gehouden op het Martiniplein, waar de finish weer zal plaatsvinden.

Over Le Champion

“De missie van de stichting is om zoveel mogelijk mensen, jong en oud, te inspireren en te faciliteren om te sporten en te bewegen”, zegt voorzitter Ruud van der Velde. “Wij organiseren onder andere de Dam tot Damloop en de TCS strandrace Egmond-Pier-Egmond en de Wandel4Daagse Alkmaar. Er zijn 3500 vrijwilligers en bijna 20.000 leden bij Le Champion betrokken en behoren daarmee tot de grotere sportorganisaties in Nederland. Wij zijn altijd op zoek naar uitbreiding in het hele land en we zijn dan ook heel blij met dit evenement in de mooie provincie Friesland. Deze ‘Mar-athon Sneek en Meer’, heeft zeker potentie om nog te groeien en die mogelijkheden zien wij dan ook zeker.”

Jeanine Schut is event manager bij Le Champion en was vanmiddag ook aanwezig tijdens de overdracht in Sneek. “Deze regio spreek mij zeker aan, ik heb 4 jaar in Friesland gestudeerd en ben dus niet alleen Noord-Hollander. Ik ben daarom ook heel blij dat wij dit evenement op onze kalender mogen toevoegen. De grootste uitdaging voor ons zal zijn dat wij mensen naar deze regio te brengen. Wij willen zeker het unieke Friese karakter behouden!”