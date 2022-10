Eva zoekt gedreven watersportfamilie

HEEG- Eva Meijer, eigenaresse van Hoora Watersport in Heeg, zoekt een gedreven watersportfamilie: gecommitteerde en ambitieuze aanpakkers die de haven en de innovatieve bootproductie naar een hoger plan willen tillen. Met de uitbreiding van haar team wil Meijer vol inzetten op nieuwe innovaties en deze koploperstraditie voortzetten. Ze wil een circulaire haven draaien en duurzame boten bouwen met een fantastisch en energiek team. Medewerkers mogen kiezen voor een dienstverband die bij hen past, bijvoorbeeld vast, flexibel of zzp. Meijer: “Hoora staat voor vrijheid, ook voor onze medewerkers.”

Binnen de watersportbranche is Hoora altijd het bedrijf geweest dat van de gebaande paden afweek. Dit heeft verschillende innovaties opgeleverd waarmee Hoora in het verleden meermaals het nieuws heeft gehaald. Zoals het verwerken van polyester onder vacuüm, wat een zeer schone methode is. Daarnaast nam Hoora in de jaren ‘80 het voortouw bij het elektrisch varen. Eind jaren ‘90 lanceerde Hoora een boot met elektromotor in de kiel en zonnepanelen in het achterdek. Deze boot werd in 1999 bekroond tot ‘Hiswa Boat of the Year’.

Trendsetter

“Al onze innovaties zijn de standaard geworden binnen de botenbouw”, vertelt Eva Meijer, die sinds 2012 het familiebedrijf leidt. “Ons huidige doel is om groener te groeien. Ik wil een circulaire haven draaien en duurzame boten bouwen. We hebben ook al een idee ontwikkeld om circulaire producten voor de watersportbranche te produceren, wat is bekroond met de eerste prijs bij de Circo Track.”

Eva zoekt naar gecommitteerde aanpakkers van alle niveaus om haar ‘watersportfamilie’, haar team, mee uit te breiden. Mensen die er enthousiast van worden om te werken bij een innovatief bedrijf. En die net zo’n sportmentaliteit hebben als Eva zelf. “Ik wil in de kopgroep zitten en uiteraard op de eerste plek eindigen, maar het belangrijkste is het plezier en de passie die we met elkaar beleven. Wat dat betreft is een haven runnen en innovatieve boten bouwen ook een prachtige teamsport.”

Vast, flexibel en zzp

Hoora is het Arabische woord voor ‘vrijheid’. “Dat is dan ook waar Hoora voor staat. Dit geldt voor de mensen die onze boten huren, als voor onze medewerkers. Het is mogelijk om op vaste of flexibele basis bij ons aan de slag te gaan. Ook zzp’ers zijn van harte welkom. Ik vind het heel belangrijk dat mensen kunnen kiezen voor de arbeids- of samenwerkingsovereenkomst die bij hen past, zodat ze met plezier werken en zich optimaal kunnen ontwikkelen.”

Bij Hoora is plek voor een polyester-medewerker met ervaring in handlamineren, een polyester-medewerker met ervaring in polyester spuiten, een medewerker Hoora Products: assemblage en produceren van bootonderdelen, een medewerker Haven voor winterstalling en verhuur en een administratief medewerker. “Zij kunnen rekenen op een informele, sociale werkomgeving en wederkerigheid in commitment. Ik vind het mooi om mensen in hun kracht te zetten en om bij te dragen aan hun ontwikkeling.”

De campagne video is te bekijken via het Youtube kanaal HooraHeeg: https://www.youtube.com/watch?v=-H4JRZyO610 en via de website van Hoora.nl, werkenbijhoora.nl en de social media kanalen Instagram, Facebook, LinkedIn en Youtube