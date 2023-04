Eva Brouwer van Schaapskudde de Drifter uit Scharsterbrug in Bibliotheek Sneek

SNEEK- Wat begon met de aanschaf van een border collie, is uitgegroeid tot een programma voor de basisschool. Eva Brouwer is de eigenaar van Schaapskudde de Drifter uit Scharsterbrug. Eva trainde met haar border collie, waardoor er steeds meer mensen kwamen kijken terwijl de hond klaargestoomd werd om de kudde bij elkaar te drijven. Zo ontstond een educatief programma voor de basisschool.

Educatief programma

Het educatieve programma wat ontstaan is geeft informatie over de verschillende soorten schapen, de verzorging van het schaap, het schapen drijven én nog veel meer. De leerlingen van de bovenbouw komen in het voorjaar op ‘kraamvisite’ bij de lammetjes en in de herfst doen ze gezamenlijke opdrachten. Zo leren ze zelf om schapen bij elkaar te drijven en nemen ze tijdelijk het werk van de hond over. Het educatieve programma is opgenomen bij NME (natuur- en milieu educatie) waar scholen zich voor kunnen inschrijven.

Schapen

Tijdens de lezing over schapen neemt Eva een kleine kudde schapen mee. Wilt u meer weten over Eva haar werk, over schapen en het schapendrijven? Kom dan op 31 mei om 10:15 langs in Bibliotheek Sneek of ga voor meer informatie naar www.bmf.nl.