Eurovisie TV-Nachtmis vanuit Sneek met The Christmas Voices

SNEEK- Op zaterdagavond 24 december a.s. komt de Eurovisie-TV-nachtmis uit de St.Martinuskerk aan de Singel in Sneek. In de sfeervolle kerk is de voorganger pastoor Peter van der Weide en tijdens de dienst treden er diverse koren op o.a. het Sneker koor The Christmas Voices. In de loop van de dienst zullen zij het prachtige en zeer toepasselijke lied voor deze avond/nacht 'Holy Night' ten gehore brengen.