Europese droom sc Heerenveen blijft levend, Sarr scoort twee keer

De Friezen moesten het tegen Vitesse stellen zonder derbyheld Joost van Aken en Nick Bakker. Die laatstgenoemde viel in de Friese derby geblesseerd uit.

VAR grijpt twee keer in

Als het aan video-scheidsrechter Robin Hensgens had gelegen, dan had Heerenveen na tien minuten al met een man minder gestaan. De VAR riep scheidsrechter Richard Martens naar de kant na een overtreding van achter van Tibor Halilovic op Matús Bero. Martens vond na het zien van de beelden een gele kaart genoeg.

Een paar minuten later werd het spel enkele minuten stilgelegd vanwege rookbommen op het veld en in het vak met de fanatieke Vitesse-aanhang. Nadat de rook was opgetrokken en de omroeper de supporters had toegesproken, kon de wedstrijd weer worden hervat.

Halverwege de eerste helft kreeg Heerenveen de grootste mogelijkheid op een voorsprong. Anas Tahiri zag zijn schot echter op de lat uiteenspatten.

Een overtreding van Milan van Ewijk op Jacob Rasmussen was uiteindelijk de inleiding op de enige goal van de eerste helft. Scheidsrechter Martens gaf een strafschop voor het licht aanraken van Van Ewijk. De VAR wilde dat Martens nog eens zou kijken, maar ook naar de beelden bleef hij overtuigd van zijn beslissing.

De penalty werd in de eerste minuut van de negen minuten blessuretijd benut door Bero. Rasmussen had net daarvoor het veld geblesseerd verlaten.

Aanvallende wissels

Direct na rust was invaller Daan Huisman dichtbij het verdubbelen van de score, maar zijn inzet was net te hoog. Tien minuten later deed Sven van Beek aan de andere kant met een kopbal hetzelfde.

Met nog een kleine twintig minuten op de klok besloot trainer Ole Tobiasen dat het anders moest bij de Friese club om niet met lege handen naar huis te gaan. Hij haalde Van Ewijk en Rami Kabi naar de kant en bracht Anthony Musaba en Nicolas Madsen in.

Dat betaalde hem drie minuten later al uit toen Amin Sarr uit een assist van Musaba de stand weer gelijk maakte: 1-1.

In de race voor Europa

Diezelfde Sarr zorgde er in de 83e minuut zelfs nog voor dat Heerenveen er met de drie punten vandoor ging. De Zweedse aanvaller kwam alleen op de Arnhemmer doelman af en schoot beheerst binnen.

Met nog twee wedstrijden te gaan staat Heerenveen nu met 38 punten op de achtste plaats in de eredivisie. Die plek moeten ze behouden om zich te plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal.

Bron: Omrop Fryslân