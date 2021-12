Europa en Fryslân vergoeden kosten voor kavelruil

Gedeputeerde Douwe Hoogland (foto) is blij met deze ontwikkelingen: “Er komen veel uitdagingen op onze boeren en onze provincie af. Daarom is het goed dat er vanuit Europa en onze provincie steun geboden kan worden voor dit soort maatregelen. Deze bevorderen de biodiversiteit maar verbeteren ook de bedrijfsvoering van boeren. ”

Friese Landbouwagenda

De basis voor dit soort maatregelen is de Friese Landbouwagenda. Het land van boeren ligt in sommige gevallen verder van de stal af wat een efficiënte bedrijfsvoering bemoeilijkt. Voor de vijfde groene ster willen we graag dat boeren biodiversiteit, in de vorm van ecologische randen of een andere ecologische invulling, integreren in hun bedrijfsverkaveling. Ook willen we graag dat koeien in de wei lopen. In sommige gevallen is daarvoor aanpassing van de verkavelingssituatie nodig.

De subsidie kan van 3 januari tot 3 februari 2022 aangevraagd worden bij het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN)