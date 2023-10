Europa Cup uitje naar Sneek!

SNEEK - In de stemming voor Europees volleybal? Dan is het unieke moment NU aangebroken!

Kom genieten van de Europa Cupduels van Friso Sneek tegen het Tsjechische PVM Olymp Praha!

Twee thuiswedstrijden

Friso Sneek speelt op dinsdag 10 oktober en woensdag 11 oktober twee thuiswedstrijden voor de Europa Cup in de Sneker Sporthal. De hal is omgebouwd tot een geweldige mooie Europa Cup opstelling! Voor degenen die naar Nederland tegen Hongarije zijn geweest weten dat we een daar een geweldige ambiance hadden.

Speciale tribune

Graag nodigen wij jullie uit om een duel van Friso Sneek bij te wonen op dinsdag of woensdag. Kaarten zijn te verkrijgen via de website van vcsneek.nl Dit wil je toch niet missen? Europa Cup in Friesland en dat bij de landskampioen uit Sneek! Kortom een prachtige Europa Cup ambiance! We zien jullie graag op een van de beide avonden!

Bron: VC Sneek