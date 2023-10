Etentjes voor senioren en alleenstaanden in Woudsend

Het was vorig seizoen als vanouds gezellig in De Driuwpôlle bij de etentjes, georganiseerd door de diaconie van de protestantse gemeente te Woudsend. Binnenkort start weer het nieuwe seizoen en alle senioren en alleenstaanden van Woudsend zijn weer van harte welkom. De foyer van het Dorpshuis is eens per maand op vrijdag het domein van mensen die hier komen om te genieten van samen eten.

Op vrijdag 20 oktober a.s. staat er om 12.30 uur weer een heerlijk maal klaar, bereid door het kookteam van vrijwilligers. Vanaf 12.00 uur zijn de gasten hartelijk welkom.

De gang van zaken is net als voorgaande jaren. Omdat een groot aantal senioren al ‘vaste gast’ zijn, staan die op een lijst. Zij hebben bericht gehad zodat ieder die dat wilde, zich kon aanmelden voor het komende seizoen. Op degenen die zich aangemeld hebben wordt - zonder tegenbericht - iedere keer gerekend. Wie een keer niet mee komt eten, meldt zich een week van tevoren even af. Mocht u, bijvoorbeeld door ziekte, pas kort van tevoren weten dat u niet kunt komen, dan is later afmelden natuurlijk geen probleem.

Vanzelfsprekend zijn nieuwe gasten ook van harte welkom! De kosten zijn € 10,00 per persoon (3 gangen menu), te betalen aan tafel in het MFC. Met dieetwensen wordt rekening geiouden. Voor het etentje op 20 oktober is helaas de inschrijftermijn gesloten.

De overige data voor de etentjes van dit seizoen zijn: 17 november, 8 december,

19 januari, 16 februari en 15 maart.

Zo nodig kan er voor vervoer gezorgd worden. Als u niet in staat bent zelfstandig naar het Dorpshuis te komen, kunt u contact opnemen met Jack Bobbink, tel 0514-591847.

Namens de diaconie van de Protestantse gemeente Woudsend,

Caroline Wouda, 06 41424827

Rita Dijkstra, 0514 592999

Diana Schumm Voorkamp, 0514 592126

Bron: https://www.woudsendonline.nl/