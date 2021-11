ESBC Menhir wint opnieuw

Twee weken geleden won de Sneker basketbalploeg voor het eerst dit seizoen. Een voor vorige week ingeplande uitwedstrijd in Groningen ging niet door wegens een gebrek aan spelers. Ook nu ontbraken bij de thuisploeg drie man, zodat coach Arnold van der Meulen de beschikking had over zeven spelers. Ook de tegenstander kwam met slechts vijf basisspelers en twee wissels opdagen, zodat de uitgangspunten voor een gelijke strijd aanwezig waren.

Menhir had al eerder in de competitie in Groningen nipt verloren van de gasten en was dus gebrand op revanche. De Snekers begonnen goed dankzij een driepunter van Rob Dijkstra en ook Jurre van der Meer was op schot. Bij het eerste rustsignaal na tien minuten leidde Menhir al met 18-11.

Ook de eerste minuten van het tweede kwart waren nog voor het thuisteam, maar daarna kwamen de Groningers beter in de wedstrijd. Bij Menhir werd de geblesseerde grote man Johannes Idsinga gemist. Donar had de grotere spelers en die kwamen dan ook dichtbij de basket te vaak tot scoren. Gelukkig bleven Dijkstra en Nils Hettinga ook met scherp schieten, zodat de voorsprong in stand bleef. De thuisploeg ging de rust in met een 39-31 voorsprong.

Waar Menhir in eerdere wedstrijden nogal wel eens slecht aan de tweede helft begon was dat deze avond niet het geval. De voorsprong was geruststellend en steeds langer uitgespeelde aanvallen maakten duidelijk dat de spelers meer en meer de getrainde aanvalstactiek beheersen. Topscorer Hettinga scoorde in het derde kwart 11 van zijn uiteindelijk 26 punten en de voorsprong van de Snekers werd uitgebouwd naar 59-49 met nog een kwart te gaan. In het laatste kwart geloofden de gasten niet meer in een overwinning. Menhir liep makkelijk uit naar een ruime zege. Naast Hettinga zorgde Rob Dijkstra met 21 punten voor een groot deel van de Sneker punten.

Onzekerheid

Officieel staat voor zaterdag 4 december de volgende wedstrijd op de agenda. Dat is een uitwedstrijd in Joure. Maar in verband met de nieuwste Coronaregels kan die wedstrijd niet op het geplande tijdstip gespeeld worden. De basketbal verenigingen zijn in afwachting van de landelijke bond. Die bepaalt of de competitie helemaal stilgelegd wordt of dat wedstrijden naar tijden voor vijf uur 's middags moeten verhuizen.