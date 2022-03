Erwin de Vries en Renske de Vries winnen Winterloop

SNEEK- De derde Runpoint winterloop is gewonnen door Erwin de Vries. In prachtige weersomstandigheden wist de man uit Stiens voor de derde keer op rij te winnen dit keer in zijn snelste tijd: 28.44 minuten. Op de tweede plaats finishte de uit Bolsward afkomstige Lieuwe Palstra op een kleine 3 minuten gevolgd door de eveneens Bolswarder Murk Keekstra. Bij de dames werd de wedstrijd gewonnen door Renske de Vries; in de afgelopen weken geplaagd door het coronavirus.