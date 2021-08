Ervaar verleden, heden en toekomst van de Afsluitdijk

SNEEK- Ben je al in het Afsluitdijk Wadden Center geweest en wil je nog meer weten over wat er vroeger op en rond de Afsluitdijk gebeurd is? En wat er nu en in de toekomst gebeurt? Breng dan ook eens een bezoek aan het Zuiderzeemuseum en het Kazemattenmuseum.

Kazemattenmuseum

Heb je altijd al in een echte bunker willen kijken? In het Kazemattenmuseum kan het! Op de Afsluitdijk, een paar kilometer van de Friese kust, liggen de beroemde kazematten van Kornwerderzand. Dit is de enige plek in Europa waar de Duitse Blitzkrieg in mei 1940 vastliep. Slechts 225 Nederlandse soldaten wisten zo’n 17.000 Duitsers tegen te houden. In het Kazemattenmuseum duik je dieper in deze en andere verhalen. Er zijn exposities over de periode vanaf de bouw van de Afsluitdijk (1927-1933) tot en met de Koude Oorlog – van 1952 tot 1962 waren de kazematten een soort NAVO-basis. Op deze manier wil het museum de historische gebeurtenissen rond Kornwerderzand uitdragen en levend houden.

Openingstijden

Tot en met 31 augustus is het museum van woensdag tot en met zaterdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Vanaf september is het donderdag gesloten.

Toegangsprijzen:

4 t/m 12 jaar: € 4,00

vanaf 13 jaar: € 8,00

Museumkaart, Veteranenpas, donateurs: gratis

Ga voor meer informatie en reserveren (verplicht) naar de website van het Kazemattenmuseum.

Zuiderzeemuseum

Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen richt zich op verleden, heden en toekomst van het IJsselmeergebied. De thema’s water, ambachten en gemeenschappen staan hierbij centraal. De historische gebouwen in het buitenmuseum en de thematische tentoonstellingen in het binnenmuseum brengen dit verhaal samen in beeld. Erfgoed, beeldende kunst, fotografie en vormgeving spelen hierin een belangrijke rol. Sinds vorig jaar is er ook een expositie ingericht over de Afsluitdijk. Onder de titel ‘Een dijk voor het leven’ krijg je op een prachtige plek in het buitenmuseum inzicht in de geschiedenis en de plannen voor de toekomst van de Afsluitdijk. De expositie loopt tot en met 24 oktober.

Openingstijden

Het binnenmuseum is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Het buitenmuseum is tot en met zondag 24 oktober 2021 dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Toegangsprijzen

4 t/m 12 jaar, CJP, studentenpas: € 12

Vanaf 13 jaar: € 18

Familiekaart (2 volwassenen, 2 kinderen): € 48

Museumkaart, BankGiro VIP-kaart, Vrienden Zuiderzeemuseum: gratis

Ga voor meer informatie en reserveren (sterk aan te raden) naar de website van het Zuiderzeemuseum.