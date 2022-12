Ernstig ongeluk bij Wommels

WOMMELS- Het KNMI waarschuwde zondagavond met code geel voor mist. Op sommige plekken in Fryslân was het zicht minder dan 200 meter.

Op de N359 bij Wommels is tegen 22.00 uur een zwaar ongeluk geweest, mogelijk ook door het slechte zicht. Een auto vanuit de richting Bolsward is op een andere auto geklapt die uit Wommels kwam. De bestuurder van de eerste auto is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Niet alleen in Fryslân gold code geel: ook in Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland kon het mistig zijn.

De mist verdween in de loop van de nacht.