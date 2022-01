Ernst Veldman nieuwe VTC-voorzitter van Sneek Wit Zwart

De VTC vormt het voetbaltechnisch hart van de vereniging en is belast met het opstellen, initiëren, bewaken en borgen van het beleid. Zij stimuleert vooral de samenwerking tussen de verschillende voetbalafdelingen binnen de vereniging en zorgen als leidinggevend orgaan voor eigenaarschap van het uit te voeren beleid bij het voetbalkader.

Op dit moment wordt de portefeuille Voetbalzaken in het verenigingsbestuur ad-interim waargenomen door voorzitter Michel Rietman. De doelstelling is om toe te werken na een overdrachtsmoment na een eventuele benoeming van Veldman in de Algemene Ledenvergadering van mei.

“Ik ben begonnen als kleine jongen bij Hubert Sneek”, vertelt Veldman, wiens voetbal- en trainerscarrière bekende clubs en verenigingen in de regio omvat. Momenteel is hij actief als trainer van de JO17-1. “Ik wil vanuit mijn ervaring graag meer betekenen voor onze vereniging.”

“Het bestuur is verheugd met de voorgenomen invulling van Voetbalzaken en kijkt uit naar een plezierige samenwerking met Ernst”, laat Rietman weten. “Vanuit zijn nieuwe functie als VTC-voorzitter zal Ernst goed voorbereid het bestuurslidmaatschap kunnen oppakken. We zullen hem in die rol ongetwijfeld al vaak om advies vragen tijdens onze vergaderingen. Voetbal is een van de belangrijkste pijlers van onze vereniging en het is van groot belang dat ook deze tak goed vertegenwoordigd is aan de bestuurstafel.”

Bron: vv Sneek Wit Zwart