Erik Reitsma nieuwe trainer/coach Friso Sneek

SNEEK-Erik Reitsma is met ingang van het komende seizoen de nieuwe trainer/coach van Friso Sneek. De Westervoorter is op dit moment nog in dienst van de Nederlandse Volleybalbond en zal de huidige trainer/coach Harry van den Brink gaan opvolgen.

Het bestuur van VC Sneek is bijzonder ingenomen met de benoeming van Erik Reitsma. Voorzitter Han Mulder: “Met Erik halen we een jonge en ambitieuze trainer in huis die al diverse clubs heeft getraind.” Met de komst van Erik Reitsma hoopt VC Sneek een Boppeslach te slaan. “Erik gaat behalve dames 1 zich ook bezighouden met technische zaken binnen de vereniging zoals het geven van trainingen aan talentvolle teams. Verder willen we hem laten participeren in de diverse projecten van VC Sneek en hem een plaatsje in de jeugdopleiding toebedelen.”

De nieuwe trainer/coach is blij met zijn aanstelling bij de Friese club. “Ik ben eraan toe om mijn opgedane kennis en ervaring over te dragen. In de afgelopen jaren werkte ik als assistent voor enkele topcoaches, nu is het aan mij om de lijnen uit te zetten. En ik kan niet wachten om bij deze prachtige club aan de slag te gaan.” aldus Reitsma die vanuit Papendal overkomt en zich in Sneek zal gaan vestigen.

Reitsma was als eindverantwoordelijke al eens de hoofdcoach van Jong Oranje en interim-trainer van Allianz MTV Stuttgart. Daarnaast was hij o.a. assistent in Stuttgart, Aken en als laatste bij Avital Selinger voor het grote Oranje.

Bron: VC Sneek