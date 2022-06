Erik Faber kandidaat wethouder voor GroenLinks Kampen

UITWELLINGERGA/KAMPEN- De fractie van GroenLinks Kampen draagt Erik Faber voor als kandidaat wethouder. Erik is geboren in Sneek en woont nu in Uitwellingerga. Hij was de afgelopen periode ruim 4 jaar wethouder voor GroenLinks in de gemeente Súdwest-Fryslân.

De zoektocht naar een nieuwe wethouder was nodig omdat de huidige wethouder, Nieke Jansen, heeft aangegeven dat zij niet beschikbaar is voor een volgende termijn. Nieke Jansen: “Ik ben met heel veel plezier wethouder. Dat stopt straks en dat is mijn eigen keuze. Vier jaar doorgaan is werken tot voorbij mijn pensioenleeftijd. En er zijn andere persoonlijke afwegingen. Ik ben blij met de positieve ervaringen in mijn bestuurdersrol en keer blij terug naar het hoogste orgaan, de raad. Want deze periode liet me ook dit goed voelen: dat ik met hart en ziel volksvertegenwoordiger ben namens GroenLinks voor alle Kampenaren’’.

GroenLinks is een van de vijf partijen die nu onderhandelen over een coalitieakkoord. Fractievoorzitter Edwin Burgman: “Wij zijn blij dat we Erik Faber kunnen voorstellen als kandidaat-wethouder. Erik is een ervaren bestuurder. Voordat hij wethouder werd, heeft hij voor enkele gemeenten gewerkt. Erik is een goede verbinder en daarmee in staat om lokaal beleid samen met de inwoners te ontwikkelen. De fractie heeft zin in de samenwerking; samen met hem willen we Kampen menselijker, eerlijker en duurzamer maken.”

Erik Faber kijkt ernaar uit om aan de slag te gaan in Kampen en zal al aansluiten bij de onderhandelingen. Faber: “Ik voel me vereerd dat GroenLinks Kampen mij voordraagt om wethouder te worden in de prachtige gemeente Kampen. Afgelopen weken zijn mijn vrouw Jennie en ik een paar keer in Kampen geweest om een indruk te krijgen van de gemeente en ik had met enkele inwoners al bijzondere gesprekken. Ik ga hier graag aan de slag voor een sociale en klimaatbestendige samenleving, waarin iedereen goed samenleeft en er ook toekomst is voor de generaties na ons. De lokale democratie is voor mij heel belangrijk. Ik ben er een groot voorstander van om de inwoners zo vroeg mogelijk te betrekken bij gemeentelijke vraagstukken. Het is volgens mij belangrijk om eerst goed te luisteren naar wat er in de samenleving leeft en daar ideeën en oplossingen op te halen. Ik heb enorm veel zin in om me in te zetten voor deze mooie gemeente.”