NIJLAND- Op zondagmiddag 16 april is de wereldberoemde trompettist Eric Vloeimans te gast in MFC De Mande in Nijland.

Eric verzorgt daar op uitnodiging van Stichting Nij Lûd een studiemiddag voor meer dan honderd blazers en slagwerkers. Dit zijn allemaal volwassen muzikanten die het samen muziek maken geleerd hebben bij Nij Talint Orkest. Ze spelen nu samen in de Mienskipsorkesten van Stichting Nij Lûd én bij muziekverenigingen in de hele Súdwesthoeke.

Het belooft een bijzondere middag te worden waarin Eric en de muzikanten toewerken naar een presentatieconcert. Dirigent is Guus Pieksma. Om 16.45 uur is iedereen van harte welkom om te komen luisteren. De entree is € 5,-. Kaarten reserveren kan via annewiep@mearmeimuzyk.nl.