SNEEK - Er werd zaterdag veel gebruik gemaakt van de vaccinatielocatie in Sneek. "We hebben een enorme rij mensen weggewerkt.", zegt locatie-coördinator Kitty Smit. Mensen zonder afspraak willen zich massaal laten vaccineren. Volgens Kitty Smit laten velen zich prikken vanwege de nieuwe coronamaatregelen.

De extra belangstelling in Sneek veroorzaakt geen tekort aan vaccins. Wel waren er extra mensen nodig om te helpen. "We moeten echt vol gas door", vertelt Kitty Smit, die dit nog niet eerder heeft gezien.

400 afspraken ingepland

Vorige week was het al druk, maar zaterdag was volgens haar 'bizar'. "We hebben straks waarschijnlijk aan het einde van dag meer inloop dan dat we afspraken hebben.", vervolgt ze. Het aantal afspraken voor zaterdag dat was ingepland was 400.

Naast Sneek was het zaterdag ook in Leeuwarden erg druk. Drachten was voor het eerst weer open. Om 20.00 uur houdt men in Sneek op en zondag kunnen mensen in Drachten terecht, dan is Sneek gesloten.