Er zit een nieuwe zaak in Sneek

Zaterdag 24 september opende ‘De Saak’ aan het Grootzand 16 in Sneek haar deuren. Je komt er binnen in een ruime overzichtelijke winkel met een originele merkenmix voor zowel de vrouw als de man. Goede en betaalbare basics gecombineerd met de mode van nu. Niet alleen kleding maar ook woonaccessoires, sieraden, babykleding en schoenen, die met veel zorg zijn uitgezocht, vind je in deze ‘Saak’.

De prettige sfeer in de winkel en de persoonlijke aandacht zorgen ervoor dat je je hier heerlijk op je gemak voelt. Een ware snoepwinkel voor een nieuwe garderobe-update. Met grote gastvrijheid heten eigenaresse Sjoerdsje de Groot en haar team je van harte welkom.

Welke gevoel moet de klant krijgen wanneer die De Saak binnenloopt?

Sjoerdsje: “Ik hoop dat de klant zich direct thuis voelt en ondertussen geïnspireerd wordt door alles wat hij/zij ziet. Lekker door de rekken ‘strúnen’, even zitten met een bakje koffie en/of krant aan de koffietafel, vlakbij de ruime paskamers terwijl de kinderen kunnen spelen in de kinderhoek. Dat. Bij alles wat ik bedenk voor De Saak ga ik uit van mijn eigen ervaring en inzicht. Toen ikzelf bijvoorbeeld een aantal jaren geleden ging shoppen met mijn twee jongens, duurde het niet lang of ze vlogen door de rekken en dan hoorde ik een verkoopster vaak met een iets geïrriteerde stem vragen aan de jongens, zodat ik het ook kon horen, of ze rustiger aan wilden doen, waarna de jongens bij mij kwamen en constant vroegen: ‘Wanneer gaan we naar huis’?’ Voor hen niet leuk en voor mij ook niet.

Voor mijn man gold eigenlijk precies hetzelfde, hij hing dan wel niet in de rekken, haha, maar als er geen plek voor hem is om te zitten, stond in zijn optiek mij alles al gauw goed, had ik het idee, zodat we dan snel weer verder konden. Daarom wil ik dat er voor iedereen een plekje is in De Saak. Het moet voor iedereen leuk zijn.”

Wie is Sjoerdsje de Groot?

“Ik ben opgegroeid in Bitgummole, als dochter van de melkboer. Als kind speelde ik vaak ‘winkeltje’ bij mijn vader in de melkkar. Misschien is daar het zaadje al geplant: iets verkopen waar een ander blij van wordt, daar word ik ook blij van en geeft mij energie. Op mijn negentiende unde ik weekends samen met vrienden het café in het dorp, prachtige tijd, en dat is achteraf mijn allerbeste leerschool geweest. De laatste vijf jaar werk ik in de mode en dat blijkt toch mijn passie te zijn. Alles komt nu op de één of andere manier samen en ik neem alle aspecten mee op mijn nieuwe avontuur om voor mijzelf te beginnen.”

Wat zijn belangrijke waarden in jouw leven?

“Vriendschap, rechtvaardigheid en saamhorigheid. Van mijn vader, die al meer dan tien jaar geleden is overleden, kreeg ik het allermooiste compliment dat ik heb gehad. ‘Als Sjoerdtje er is, is het altijd gezellig’, zei hij. Misschien doe ik daarom ook wel altijd zo mijn best om het gezellig te maken. Zodat hij maar trots op mij blijft. Nou ja, niks mis mee toch!? Mijn gezin en mijn sociale omgeving zijn erg belangrijk voor mij. Dit is mijn basis. En ik kan niet tegen onrecht. Privé maar ook in mijn relaties met de leveranciers doe ik alles op gevoel. Ik hou van een positieve levenshouding. Ik geloof in wat je geeft is wat je krijgt. Ga met een ander om zoals jij ook behandeld wil worden. Het glas is bij mij sowieso half vol. Ik maak van elke dag een feestje en hang hierbij zelf de slingers op. Mijn man zegt weleens: ‘Jij bent soms net een jonge hond; als ik de riem zo nu en dan niet terugtrek vreet je je misselijk. Haha. Mijn lijfspreuk is dan ook: ‘lief zijn’ oftewel ‘leaf wèze’. Het kost niks om aardig te zijn en je krijgt er zoveel voor terug.

Hoe combineer je een gezin met een eigen bedrijf?

“Dat weet ik zelf ook nog niet. En balans vinden in de basis. We zijn ook nog erg actief in het verenigingsleven in ons prachtige dorp Easterlittens, waar we sinds vijf jaar met veel plezier wonen. We moeten veel ballen hooghouden. Maak dingen niet te groot maar maak ze kleiner, zou ik willen zeggen. Dan krijg je meer overzicht. Thuis moet iedereen zich op zijn best voelen maar soms betekent het ook dat iemand een stapje achteruit moet doen om een ander een stapje naar voren te kunnen laten gaan. Ik be mijn man en kinderen dan ook zeer dankbaar dat zij mij deze ruimte geven, want het hele gezin moet hier achter staan, anders gaat het niet lukken.

Ik ben blij dat de hele verbouwing nu klaar is, ook al was dat ook een mooie tijd en een leuk proces. Mijn man en kinderen zijn mijn goud en zijn gelukkig ook ondernemend en denken in oplossingen. Moet ik ‘alweer’ naar De Saak, dan gaan we gezellig met z’n allen. Zoals ik eerder al zei, het moet voor iedereen leuk zijn. En tijd met elkaar. Dat is rijkdom.”

Wanneer is De Saak een succes?

“Tja, goeie vraag. Dat is het spannendste van ondernemen. Je gelooft ergens in, maar het antwoord heb je zelf niet in de hand. Ik zal alles doen om De Saak tot een succes te maken, niet alleen voor mezelf maar ook voor de mensen die er werken en die er ook in geloven. Maar je hebt altijd mensen nodig die het je moeten gunnen. Want in mijn optiek is verkopen gunnen. Je kan overal kleding kopen. En vooral in deze tijd is het een groot risico om een fysieke particuliere winkel te beginnen, met alle prijsstijgingen, verlate voorraden en met het internet als concurrent. Maar ik geloof, en dat is ook wel gebleken na de hele coronaperiode, dat winkelen en uitgaan vertier nummer één is van de meeste mensen. En misschien is die behoefte alleen nog maar groter geworden. Ik voel me in ieder geval, na al jaren gewerkt te hebben in Sneek, helemaal thuis in Sneek en hoop met mijn winkel het centrum een boost te geven. Ik vind het heel spannend, maar blijf erin geloven.”

Waar komt je passie vandaan?

“Ik heb altijd de ambitie gehad om iets te doen op mijn manier. In De Saak kan ik al mijn ideeën kwijt. En mijn oog voor detail en mooie dingen kan benutten .Maar ik wil de winkel ook gebruiken om een podium te bieden aan andere beginnende ondernemers. Zo verkopen we ook babykleding, gemaakt door een startende onderneemster uit Sneek. Vandaar ook de slogan ‘mode en Inspiratie’; je kunt van iedereen iets leren en je laten inspireren. Ik geloof daarbij ook in de kracht van kleding. Als je de hele dag in je oude kloffie rond loopt, wat overigens soms ook heerlijk kan zijn, voel je je ook stoffig. Maar vind je jezelf er goed uitzien, dan voel je je ook goed. Mijn tip daarbij is dan wel om dichtbij jezelf te blijven. Het mooiste wat je kunt dragen is een glimlach. Voel je je niet lekker in een jurk, maar hij staat je prachtig, koop ‘m dan niet, je zult hem waarschijnlijk nooit dragen omdat je je er niet lekker in voelt.”

Wat maakt dat jij en je team het verschil gaan maken?

“Het gaat om leefwijze en oprechte beleving. Wij willen vrouwen en mannen er op hun best uit laten zien. Eerlijk en oprecht advies is wat wij geven. Loop daarom gerust eens binnen voor een nieuw shirt, broek of blouse of laat je adviseren over een totaal nieuwe look. Wij helpen je graag en zo uitgebreid als jij wenst.”

Keuzes van Sjoerdtje:

Koffie of thee? “Dan ga ik toch voor de koffie, alleen niet ’s avonds, want dat doe ik geen oog dicht.”

Ochtend of avond? “Ik ben zeker een avondmens. ’s Ochtens moet je mij niet bellen, maar ‘s avonds ben ik op mijn best.”

Naaldhakken of sneakers? “Overdag een sneaker, maar op een feestje definitely een hak. Geen naaldhak overigens, hoor. Dat is geen gezicht als ik daarop loop.”

Wijn of bier? “Wijn of een berenburgje cola. Love it.”

Moeder of ondernemer? “Oh, wat een gewetensvraag! Haha… ik zeg beide. Maar elke moeder is een ondernemer. Alle moeders moeten tegenwoordig veel ballen omhoog houden. Daarom is het heel belangrijk om iets voor jezelf te doen waar je energie van krijgt. En tijd neemt om te ontspannen, zoals een middagje shoppen en koffiedrinken met je vriendinnen, je moeder, dochter, zus, buurvrouw of hele gezin.”