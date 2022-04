Er zijn nog kaarten verkrijgbaar voor de theatervoorstelling 'It Deiboek fan Anne Frank'

OPPENHUIZEN - Over ruim één week gaat het eindelijk gebeuren: Toanielferiening Fordivedaesje speelt 5 keer het zeer bijzondere stuk 'It Deiboek fan Anne Frank' in dorpshuis It Harspit te Oppenhuizen Nog geen kaart? Wees er snel bij! Er zijn nog kaarten verkrijgbaar voor vrijdagavond 22 april, zondagmiddag 1 mei en woensdagavond 4 mei.

Over 'It Deiboek fan Anne Frank'

In het kader van 75 + 2 jaar bevrijding zal toanielferiening Fordivedaesje eind april en begin mei 2022 het bijzondere stuk “It Deiboek fan Anne Frank” op de planken zetten. Dubbel bijzonder want nog nooit eerder is de Friese vertaling van het originele Broadway-stuk “Diary of a Young Girl” ergens binnen voor het voetlicht gebracht. En dat onder regie van Rense Rotsma, de man die zelfs naar New York moest reizen om de rechten voor de vertaling en uitvoering in handen te krijgen. Achter de schermen is een grote ploeg spelers, decorbouwers en andere enthousiaste vrijwilligers al maandenlang druk met de voorbereidingen. Het kan bijna niet anders dan dat het een groot succes wordt

Kijk voor verdere informatie en kaartverkoop op www.fordivedaesjetopentwel.nl.

Bron: Topentwelonline.nl