Epemaskoalle in IJsbrechtum komt in actie voor Oekraïne

YSBRECHTUM- De leerlingen, leerkrachten en ouders van leerlingen van de Epemaskoalle in IJsbrechtum komen in actie voor Oekraïne. Op vrijdag 8 april gaan alle groepen tussen 10.00 uur en 14.00 uur gezamenlijk aan de slag om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld.