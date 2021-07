EP: Mensonides verhuist van Oosterdijk naar Normandiaplein

SNEEK- EP:Mensonides, elektronica en witgoed speciaalzaak, gaat verhuizen van de Oosterdijk in Sneek naar het Normandiaplein.

In het pand waar tot voor kort Babyhuis Wierdsma zat krijgt Mensonides de beschikking over een veel grotere winkel met een nog mooier en completer assortiment. “Het gaat ultieme belevingswinkel worden”, aldus een bericht op de FB-pagina van het bedrijf. De opening is op 30 september van dit jaar.