EODD, politie en brandweer oefenen in Sportstad Heerenveen, bomkoffer in kelder

Politie, Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EODD) en de brandweer kwamen voor een complexe situatie te staan. Medewerkers van Sportstad ontdekten woensdagochtend een koffer in de kelder nabij het zwembad. Na onderzoek door speurhonden en een explosieven verkenner van de politie bleek dat de koffer explosief materiaal bevatte. Daarnaast zijn in de kelder diverse gevaarlijke stoffen, waaronder chloor aanwezig. Direct is er groot opgeschaald en kwamen brandweer en de Explosieven Opruimingsdienst ter plaatse.

Na overleg is er een robot van de EOD de kelder ingegaan. Deze heeft metingen verricht vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Vervolgens is er een plan van aanpak gemaakt. Leden van de EOD werden in speciale chemiepakken gehesen. Hun opdracht was om röntgenfoto’s te maken van de koffer met explosieven. De brandweer maakte zich intussen klaar om de EOD’ers na hun inzet te ontsmetten. De gehele actie verliep volgens plan waarbij diverse procedures stipt gevolgd werden. Na het bekijken van de foto’s is er opnieuw een plan van aanpak gemaakt. Een medewerker van de EOD ging in een bompak naar binnen. Vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen droeg deze ook adembescherming. Hij heeft in de kelder de bomkoffer onschadelijk gemaakt.

De oefening nam de gehele dag in beslag. Bezoekers van Sportstad ondervonden weinig hinder van het gebeuren.

Alle deelnemende partijen kijken terug op een geslaagde en leerzame oefening.