Enquête proef autoluwe binnenstad Sneek

De gemeente is benieuwd hoe inwoners, ondernemers en bezoekers de binnenstad van Sneek beleven en hoe zij denken over de proef. Bent u/jij een bezoeker, ondernemer of inwoner van de binnenstad van Sneek? Dan nodigt de gemeente je van harte uit om de enquête in te vullen. “Met de resultaten kunnen we de proef goed voorbereiden en de binnenstad mooier maken”, aldus de gemeente.

Inloopbijeenkomst

Heb je vragen of hulp nodig bij het invullen van de enquête? Op 6, 7 en 8 december houden we voor ondernemers, inwoners en overige belangstellenden een inloopbijeenkomst over de proef ‘autoluwe binnenstad’.

Dinsdag 6 december 2022 (ondernemers)

Woensdag 7 december 2022 (inwoners binnenstad Sneek)

Donderdag 8 december 2022 (overige belangstellenden)

Locatie: Waltaplein (Marktstraat 5, Sneek)

Tijd: van 16.30 – 19.30 uur (vrije inloop)

Meer informatie en de enquête vind je hier op de website.

Bron: site gemeente SWF