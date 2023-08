Enquête Geo-portaal ‘Slim zoeken in (geo)gegevens van de gemeente Súdwest-Fryslân’

SNEEK- De gemeente Súdwest-Fryslân is van plan om het huidige Geo-portaal te gaan vervangen voor een moderne variant. In dit nieuwe portaal zijn, net als in het huidige, gegevens gekoppeld met kaartjes en locaties. Hier bieden wij informatie over belangrijke gegevens en ontwikkelingen binnen onze gemeente, zoals onderhoud en strooiroutes. Ook kun je hier de locaties van bijvoorbeeld de gemeentelijke begraafplaatsen, hondentoiletten of de sportlocaties bekijken.