Energieprijzen door het dak? Kies voor zonnepanelen!

INGEZONDEN - Met de stijgende energieprijzen blijft de vraag naar zonnepanelen almaar toenemen. En dat is niet voor niets, want met een zonnesysteem kun je op termijn flink wat geld besparen.

Hoe zit dat met de kosten van en het rendement op zonnepanelen? Na het lezen van dit artikel heb je een indicatie van wat je mag verwachten qua kosten, rendement en terugverdientijd.

Investering en terugverdientijd

Een gemiddeld zonnesysteem kost je gemiddeld €3.500 tot €5.000. De werkelijke kosten zijn afhankelijk van je verbruik. Doe een Dakscan bij aanbieder Sungevity om een indicatie te krijgen van de kosten van zonnepanelen. Hoe zit dat dan met de terugverdientijd? Je mag uitgaan van een tijdsbestek van zes tot acht jaar. En daarna is het cashen, vanaf dan levert je zonnesysteem alleen nog maar rendement op!

Kwalitatieve zonnepanelen die passen bij je dak

Uiteraard hangt het werkelijke rendement ook weer samen met een aantal factoren. Allereerst is het belangrijk om te kijken naar de beste prijs-kwaliteit. Goedkope zonnepanelen leveren immers niet altijd het hoogste financiële voordeel op. Laat je adviseren door een specialist die perfect de hellingshoek van het systeem en de hoeveelheid panelen kan bepalen. Kies daarnaast voor een aanbieder die garantie biedt. Goede zonnepanelen gaan zeker 20 tot 25 jaar mee, vaak zelfs langer.

De meeste daken zijn geschikt voor zonnepanelen, maar de ene ligging is eenmaal gunstiger dan de andere. Dat heeft onder meer te maken met de windrichting en de hellingshoek. Op een plat dak zonnepanelen laten plaatsen? Dat is al helemaal een goede keuze, omdat hierbij tot in detail de meest rendabele plaatsing afgestemd kan worden. Bovendien heb je hierbij meestal geen last van schaduw. Dit is tevens ideaal wanneer je niet zo’n fan bent van de uitstraling van zonnepanelen, ze zijn op een plat dak namelijk niet zichtbaar vanaf de straat of vanuit de tuin.

Subsidieregelingen en 21% btw-teruggave

Om te besparen op de aankoop van je zonnesysteem is het zeker de moeite waard om bij je gemeente te checken of er subsidies van toepassing zijn. Dit verschilt namelijk per gemeente. Vaak wordt er een budget beschikbaar gesteld voor verduurzamen, waarvan je kunt profiteren tot het budget bereikt is. Is er momenteel een regeling? Laat hem dan dus niet aan je neus voorbijgaan, want het maakt de investering in zonnepanelen een stuk aantrekkelijker.

Daarnaast geldt er op dit moment een regeling waarbij je 21% btw kunt terugvragen over je eerste aankoop van zonnepanelen. Dit doe je bij De Belastingdienst binnen zes maanden na het jaar waarin je de zonnepanelen aangeschaft hebt. De btw op zonnepanelen voor particulieren wordt overigens in 2023 naar verwachting volledig geschrapt. Die 21% scheelt je al snel €1.000 aan investering!

Zonnepanelen bekostigen met groene lening

Kun je het bedrag voor de zonnepanelen niet in een keer ophoesten? Je bent echt niet de enige. Gelukkig zijn daar de zogenoemde ‘groene leningen’ voor in het leven geroepen. Verschillende banken bieden een lening aan gunstige voorwaarden aan, waarbij het geld specifiek bedoeld is voor het verduurzamen van je huis. Denk aan een rente van 3,5% tot 4%, waarbij je tussentijds boetevrij kunt aflossen.

Een lening nemen voor je zonnepanelen? Vaak is dit voordeliger dan op het reguliere energienet blijven. Die rente betaalt zichzelf dan terug. Maak voor jezelf een rekensom om te kijken of het voor jou ook voordeliger is.

Huis verduurzamen slimme keuze

Verduurzamen is hot topic in onze huidige maatschappij. Milieubewuster leven is niet alleen belangrijk voor onze planeet, maar ook voor de maandelijkse rekeningen. Wil je op zoveel mogelijk vlakken je huis verduurzamen? Dan kun je voor persoonlijk advies terecht bij een Energiecoach in Súdwest-Fryslân. Samen kijken jullie naar de mogelijke energiebesparingen in en om huis.

Het verduurzamen van je huis door energiebesparende maatregelen te nemen is niet alleen goed voor het drukken van de maandelijkse rekeningen, maar ook voor de waarde van je huis. Zo blijkt dat vergelijkbare woningen met een beter energielabel de verkoopprijs met circa 2% doen stijgen. Zo behaal je dus rendement met zonnepanelen, niet alleen qua energierekening, maar ook bij de verkoop van je woning!