Energiebijeenkomst voor ondernemers op maandag 20 maart 2023

SUDWEST-FRYSLAN - Voor veel ondernemers zijn de hoge energiekosten een grote zorg. Daarom organiseert gemeente Súdwest-Fryslân op maandag 20 maart een energiebijeenkomst voor ondernemers. We gaan met elkaar in gesprek om de behoefte en mogelijkheden voor ondernemers in Súdwest-Fryslân in kaart te brengen. Het is een interactieve avond, waarbij kennis en informatie wordt gedeeld, je vragen kunt stellen en/of je verhaal delen.