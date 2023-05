EMU Chamber Singers uit VS in Witmarsum

WITMARSUM - Het Amerikaanse koor de EMU Chamber Singers treedt tijdens hun Europese toer op in de Koepelkerk van Witmarsum, op donderdagavond 11 mei a.s. om 20 uur! Met medewerking van de koren Scheppingsgave en Popkoar Wytmarsum vindt er een muzikale ontmoeting van ruim een uur plaats. In dit voor een ieder toegankelijke optreden is gloedvolle pop-, film en gospel muziek te beluisteren, zoals Viva la vida van Coldplay, Gabriellas liet en Prayer for Ukraine, het alternatieve volkslied van Oekraïne.

Het EMU koor is een reizend koor met gemengde stemmen van 18 studenten van verschillende opleidingsrichtingen van de Eastern Mennonite University uit de staat Virginia. Elke voorjaarsvakantie toeren zij in de VS en om de twee jaar in mei in het buitenland, dit jaar in Europa! In deze toer treden zij onder anderen op in Amsterdam, Utrecht, Leipzig, München, Ingersheim/Colmar in Frankrijk en ook in Witmarsum!

Witmarsum is de geboorteplaats van kerkhervormer Menno Simons. Voor een meer persoonlijk welkom en culturele uitwisseling overnachten de koorleden bij gastgezinnen. Voorafgaand aan het concert maken zij met elkaar kennis tijdens een gezamenlijke warme maaltijd. Er is een programma opgezet met een bezoek voor het koor aan het Afsluitdijk Waddencentrum en de aan Menno Simons verbonden plaatsen zoals het Monument in Witmarsum, Mevrouw de Molenaar en het Schuilkerkje in Pingjum.

De organisatie van het bezoek aan Witmarsum is in handen van Stichting het Gouden Land, die het dorpengebied tussen Bolsward, Harlingen en de kop van de Afsluitdijk verder wil ontwikkelen en de Doopsgezinde Gemeente De Lytse Streek. De toegang tot het optreden is gratis, mede dankzij de Stichting tot Nut en Doperse fondsen, met voor de bezoekers een vrijwillige bijdrage na afloop.