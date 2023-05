EMU Chamber Singers uit Amerika in Witmarsum

WITMARSUM- Een concert in Witmarsum op 11 mei j.l. van het Amerikaanse Eastern Mennonite University Chamber Choir, met medewerking van de lokale koren Scheppingsgave en Popkoar Wytmarsum werd een sprankelende en devote muzikale ontmoeting van hoge kwaliteit. Een breed samengesteld publiek, samen met de koren 190 mensen, beleefden dit met elkaar in de Koepelkerk. Doopsgezinde Gemeente De Lytse Streek en Stichting het Gouden Land kunnen daarmee terugzien op een geslaagd concert van dit EMU Chamber Choir, die op hun European Tour 2023 achtereenvolgens optraden in Amsterdam, Utrecht en Witmarsum dus! Hierna vervolgden zei hun 14-daagse toer met onder andere optredens in Leipzig, München en Ingersheim bij Colmar in Frankrijk.

Vanuit Witmarsum organiseerden en vergezelden vrijwilligers de twee dagen van de Amerikaanse koorleden in Witmarsum en Pingjum, dorpen verbonden aan de in Witmarsum geboren kerkhervormer Menno Simons. Zij startten hun ‘pelgrimstocht’ bij het Afsluitdijk Waddencenter, met vervolgens een bezoek in Witmarsum aan het Menno Simons monument met het contourenkerkje, de molen van Mevrouw de Molenaar, bakster van het Mennobrood en bezichtiging van de Menno Simons’ expositiepanelen in de Koepelkerk. Voor de Mennonitische zangers was het bijzonder daar te zijn en te lopen waar letterlijk Menno Simons dat 500 jaar eerder deed.

Gastgezinnen

De koorleden konden voor de overnachting terecht bij gastgezinnen in Witmarsum. Op de vertrekdag zijn zij ten westen van Pingjum naar het afgelopen winter ingezaaide perceel ‘oergraan’ gegaan, graan wat eeuwen geleden ook gebruikt werd, waarmee ook voor de Amerikanen het verhaal ‘Van oergraan tot Mennobrood’ tot leven kwam. Met een kippenvel gevend dankgezang in het Schuilkerkje in Pingjum namen de jonge enthousiaste koorleden afscheid en vervolgden hun toer op weg naar Duitsland. Het concert is vastgelegd door Gerke Terpstra van Ekspedysje Wytmarsum en te vinden op Youtube kanaal Witmarsum in beeld https://youtu.be/hM9t4v6C5xE. Margriet Faber van DG De Lytse Streek: “Wat hebben we genoten van alles. Zingen verbindt!”

Vrijwilligers stonden klaar om het geheel, inclusief de slaapplaatsen, in te vullen. Stichting tot Nut, en Doperse Fondsen zorgden voor financiële armslag.